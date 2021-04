Il Manchester City pronto ad omaggiare Aguero con una maglia speciale in ricordo del suo gol contro il QPR (Di giovedì 22 aprile 2021) A fine stagione, il Manchester City e Sergio Aguero si diranno addio dopo 10 anni di una storia fantastica. Ma i Citizens non vogliono lasciare andar via l’argentino senza un ricordo, e come riportato dal portale Footy Headlines, il club inglese omaggerà il Kun con una maglia speciale. Sulle maglie della squadra, infatti, dovrebbe comparire il minuto in cui Aguero alla sua prima stagione a Manchester, ha segnato il gol che ha permesso ai Citiziens, allora allenati da Roberto Mancini, di tornare alla vittoria della Premier League 44 anni dopo. “93:20”, i numeri stampati sulla parte interiore del collo della maglietta. La nueva camiseta del City es un homenaje al Kun Agüero Según ha filtrado el portal especializado Footy Headlines, la ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) A fine stagione, ile Sergiosi diranno addio dopo 10 anni di una storia fantastica. Ma i Citizens non vogliono lasciare andar via l’argentino senza un, e come riportato dal portale Footy Headlines, il club inglese omaggerà il Kun con una. Sulle maglie della squadra, infatti, dovrebbe comparire il minuto in cuialla sua prima stagione a, ha segnato il gol che ha permesso ai Citiziens, allora allenati da Roberto Mancini, di tornare alla vittoria della Premier League 44 anni dopo. “93:20”, i numeri stampati sulla parte interiore del collo della maglietta. La nueva camiseta deles un homenaje al Kun Agüero Según ha filtrado el portal especializado Footy Headlines, la ...

