Giugliano | incarico al Santobono per l’ex sindaco Poziello

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nuovoperdi, Antonio. E’ stato nominato per ricoprire l’di “professionista esperto per l’esercizio di funzioni dirigenziali, nel campo della gestione delle relazioni sindacali e della cura dei rapporti istituzionali”.alperL’, della durata di 3 anni, è stato affidato alprimo cittadino dall’azienda ospedaliera-Pausilipon. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano incarico

Teleclubitalia.it

Il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli ha potuto realizzare l'intervento grazie a undel Commissario per le bonifiche dell'area vasta disuccessivamente ......dai due parlamentari Micillo e Castellone oltre che dai 4 consiglieri comunali di- ha ... il patron della Cisa , l'azienda che ha avuto l'di realizzare l'impianto al Ponte Riccio. ...Il deluchiano di ferro Poziello ha avuto la meglio su una rosa di altri 3 candidati: incarico al Santobono-Pausilipon per l’ex sindaco ...GIUGLIANO – Come da ordinanza firmata dal sindaco Nicola Pirozzi, questa mattina è stata effettuata la sanificazione dell’istituto Rita Levi Montalcini di via Antica Giardini dove quindi non si è tenu ...