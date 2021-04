Giornata Terra, Ciaccheri: in due anni piantati 3.300 alberi in Municipio VIII (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Siamo ancora in tempo per sentirci responsabili del destino del pianeta e farcene carico per vivere meglio, respirare meglio, riparare il mondo. Di fronte a noi innanzitutto la sfida delle citta’, nella consapevolezza che nella transizione ecologica ricadono i nostri stili di vita individuali e le scelte strategiche, strutturali, per invertire la rotta. Si puo’ fare, investendo oggi su quello che diventera’ la citta’ di domani.” “In VIII Municipio, in poco piu’ di due anni abbiamo realizzato, grazie all’incredibile disponibilita’ di AzzeroCO2, la piantumazione di 2850 nuovi alberi che contribuiranno all’assorbimento, nel corso della loro vita, di 1950 tonnellate di CO2 che vanno ad aggiungersi ai 450 alberi gia’ piantati con la collaborazione del Dipartimento Tutela ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Siamo ancora in tempo per sentirci responsabili del destino del pianeta e farcene carico per vivere meglio, respirare meglio, riparare il mondo. Di fronte a noi innanzitutto la sfida delle citta’, nella consapevolezza che nella transizione ecologica ricadono i nostri stili di vita individuali e le scelte strategiche, strutturali, per invertire la rotta. Si puo’ fare, investendo oggi su quello che diventera’ la citta’ di domani.” “In, in poco piu’ di dueabbiamo realizzato, grazie all’incredibile disponibilita’ di AzzeroCO2, la piantumazione di 2850 nuoviche contribuiranno all’assorbimento, nel corso della loro vita, di 1950 tonnellate di CO2 che vanno ad aggiungersi ai 450gia’con la collaborazione del Dipartimento Tutela ...

