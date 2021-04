Giornata della Terra: le proposte dell'ecologismo conservatore (Di giovedì 22 aprile 2021) Non c'è solo l'ambientalismo di Greta Thunberg ma anche il conservatorismo verde che tiene in considerazione l'identità, le esigenze delle imprese e dei ceti sociali più deboli Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Non c'è solo l'ambientalismo di Greta Thunberg ma anche il conservatorismo verde che tiene in considerazione l'identità, le esigenzee imprese e dei ceti sociali più deboli

