Genova | Procura chiude le indagini sul crollo del ponte Morandi

Ultime Notizie dalla rete : Genova Procura

Ladiha chiuso le indagini per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. In queste ore la Guardia di ...L'inchiesta è durata quasi tre anni. Ladiha chiuso le indagini per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. In queste ore la guardia di ...Indagate 71 persone tra ex vertici e tecnici delle aziende e del ministero delle Infrastrutture, più le 2 società di manutenzione Aspi e Spea ...La Procura di Genova ha chiuso le indagini sul crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. In queste ore la guardia di fi ...