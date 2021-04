Genocidio degli armeni | Joe Biden pronto a riconoscerlo

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 aprile 2021), attesa per il discorso del presidente americano in programma sabato prossimo. A rischio le relazioni diplomatiche Joe(Getty Images)Sarà un evento che interesserà gli storici ma ancora di più le relazioni diplomatiche. Secondo il New York Times sabato 24 aprile il presidente americano Joericonoscerà lo stermino del popolo armeno perpetrato nei territori dell’impero Ottomano durante la Prima guerra mondiale, in particolare tra il 1915 e il 1916. La data non è casuale ma coincide con il 106esimo anniversario dell’inizio dello sterminio. Dopo sabato a entrare in crisi saranno i rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e la Turchia, partner nell’Alleanza Atlantica e paese strategico per la gestione del Medioriente in nome della Nato. La questione del ...