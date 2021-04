Francia | condannato ex ' gilet gialli' Christophe Chalencon

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francia condannato

Agenzia ANSA

... è statooggi a 6 mesi di carcere con la condizionale per "provocazione ad armarsi ... è quanto riferito dalla procura di Carpentras, che evoca un "caso rarissimo di condanna inper ...È un fenomeno che si segnala anche altrove (ad esempio in Italia e in) e che prova, secondo ... è in prigione dal 2019 e nell'ottobre 2020 un tribunale lo haad un altro anno di ...(ANSA) - PARIGI, 22 APR - L'ex militante dei 'gilet gialli', Christophe Chalencon, che chiamò all'insurrezione contro l'attuale amministrazione di Emmanuel Macron, è stato condannato oggi a 6 mesi di ...L'intenzione comunicata ieri dall'Eurogoverno agli ambasciatori dei partner Ue. Germania e Francia prendono tempo. In caso di condanna potrebbero ...