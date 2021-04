Florentino Perez: “Juve e Milan sono usciti dalla Superlega, hanno tutti un contratto vincolante” (Di giovedì 22 aprile 2021) Florentino Perez no cede. Il presidente del Real Madrid e della Super League resiste, e in un’intervista a Cadena Ser distribuisce teorie del complotto, cercando di rettificare la resa generale. “Ci hanno voluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica. In vita mia non avevo mai visto tanta aggressività. Aggressività di gente che non vuole perdere i propri privilegi. La Superlega non è morta. Dicono che la Juventus se n’è andata, e non è così. Dicono che il Milan se n’è andato, e non è così. Anche gli inglesi sono ancora dentro, come il Barça. Siamo ancora tutti dentro perché per uscire bisogna pagare una penale”. E poi spiega: “Tra noi 12 c’è sempre stata una società inglese meno convinta degli altri, e che ha contagiato negativamente il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021)no cede. Il presidente del Real Madrid e della Super League resiste, e in un’intervista a Cadena Ser distribuisce teorie del complotto, cercando di rettificare la resa generale. “Civoluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica. In vita mia non avevo mai visto tanta aggressività. Aggressività di gente che non vuole perdere i propri privilegi. Lanon è morta. Dicono che lantus se n’è andata, e non è così. Dicono che ilse n’è andato, e non è così. Anche gli inglesiancora dentro, come il Barça. Siamo ancoradentro perché per uscire bisogna pagare una penale”. E poi spiega: “Tra noi 12 c’è sempre stata una società inglese meno convinta degli altri, e che ha contagiato negativamente il ...

