(Di giovedì 22 aprile 2021) News, altradegna di nota e ammirazione: raggiunti oltre 4diper dare sostegno al mondo dello spettacolo Pubblicato su 22 Aprile 2021, con l’iniziativa, sta compiendo un’altraper quel che concerne le raccolte fondi da destinare a quelle persone che al tempo del Covid hanno visto i propri introiti economici colare a picco. Il fondo creato per i lavoratori della musica e dello spettacolo, per sostenere tutte le professionalità dell’intrattenimento in difficoltà dall’inizio dell’emergenza coronavirus, ha superato i 4didi raccolta. A renderlo noto è lo stesso marito ...

Advertising

infoitcultura : Fedez e l'impresa di 'Scena Unita': 'La raccolta ha superato i 4 milioni di euro' - zazoomblog : Fedez impresa con Scena Unita: quanti milioni di euro sono stati raccolti - #Fedez #impresa #Scena #Unita: #quanti - Marilenapas : RT @repubblica: Fedez e l'impresa di 'Scena Unita': 'La raccolta ha superato i 4 milioni di euro' - RedattoreSocial : #Musica, il fondo di @Fedez per i lavoratori supera i 4 milioni di euro. Un'impresa grandissima quella di 'Scena Un… - repubblica : Fedez e l'impresa di 'Scena Unita': 'La raccolta ha superato i 4 milioni di euro' -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez impresa

, altradegna di nota e ammirazione: raggiunti oltre 4 milioni di euro per dare sostegno al mondo dello ...Un'grandissima quella di 'Scena Unita - per i lavoratori della musica e dello spettacolo', il fondo creato per sostenere tutte le professionalità del mondo dell'intrattenimento, in difficoltà ...Fedez, altra impresa degna di nota e ammirazione: raggiunti oltre 4 milioni di euro per dare sostegno al mondo dello spettacolo ...Domani al Parco Uditore verrà inaugurato il nuovo campo bocce realizzato e donato dal Rotary Club Palermo Mediterraneo. All'inaugurazione parteciperanno autorità regionali e comunali e il governatore ...