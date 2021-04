Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi identico a quello di Conte” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Strappo della Lega sulle riaperture? Salvini sente il fiato sul collo della Meloni e così prova a giocare due parti in commedia: fa, cioè, il governo e l’opposizione allo stesso tempo per arginare la pressione elettorale di Fratelli d’Italia. Tutto questo colpisce, perché siamo in un Contesto drammatico in cui continuano a morire ogni giorno centinaia di persone”. così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), il deputato di LeU, Stefano Fassina, commenta l’astensione leghista dal voto del decreto Draghi, che stabilisce il calendario delle riaperture a partire dal 26 aprile e sarà in vigore fino al 31 luglio. “A cominciare dal ministro della Salute ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “StrappoLega sulle riaperture?ilsulprova a giocare due parti in commedia: fa, cioè, il governo e l’opposizione allo stesso tempo per arginare la pressione elettorale di Fratelli d’Italia. Tutto questo colpisce, perché siamo in unsto drammatico in cuino a morire ogni giorno centinaia di persone”., ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), il deputato di LeU, Stefano, commenta l’astensione leghista dal voto del decreto Draghi, che stabilisce il calendario delle riaperture a partire dal 26 aprile e sarà in vigore fino al 31 luglio. “A cominciare dal ministroSalute ...

Advertising

NicolaPorro : Per difendere il ministro #Speranza dalla #Meloni, #Fassina involontariamente scagiona #Salvini, che finirà a proce… - Mariang47614228 : RT @NicolaPorro: Per difendere il ministro #Speranza dalla #Meloni, #Fassina involontariamente scagiona #Salvini, che finirà a processo per… - LavoroLazio_com : Fassina (Leu): “Strappo Lega su riaperture? Salvini sente il ... - peppe62291259 : Salvini si astiene In CDM sugli orari,e subito Fassina si è affrettato a dire che se Salvini lascia la compagine go… - rolandoroccando : RT @NicolaPorro: Per difendere il ministro #Speranza dalla #Meloni, #Fassina involontariamente scagiona #Salvini, che finirà a processo per… -