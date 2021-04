Ex Poligrafico di Roma, CDP Immobiliare: a maggio nuove date per visitare il cantiere (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Per dare la possibilità a tutti i richiedenti di conoscere il progetto di riqualificazione dell’edificio e di rigenerazione del contesto urbano, in ottemperanza alle norme anti Covid, CDP Immobiliare ha stabilito nuove date aggiuntive di apertura al pubblico del cantiere dell’Ex Poligrafico di Piazza Verdi a Roma dove è in corso il progetto di restauro conservativo e la ristrutturazione dell’iconico immobile. Esauriti i posti per i giorni 26, 28 e 30 aprile, sono aperte le prenotazioni per venerdì 14 maggio dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16; mercoledì 19 maggio dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16; sabato 22 maggio dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16. CDP Immobiliare fa sapere che verranno soddisfatte ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Per dare la possibilità a tutti i richiedenti di conoscere il progetto di riqualificazione dell’edificio e di rigenerazione del contesto urbano, in ottemperanza alle norme anti Covid, CDPha stabilitoaggiuntive di apertura al pubblico deldell’Exdi Piazza Verdi adove è in corso il progetto di restauro conservativo e la ristrutturazione dell’iconico immobile. Esauriti i posti per i giorni 26, 28 e 30 aprile, sono aperte le prenotazioni per venerdì 14dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16; mercoledì 19dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16; sabato 22dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16. CDPfa sapere che verranno soddisfatte ...

