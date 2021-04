ESCLUSIVO | Ponte Morandi | già nel ' 90 Autostrade sapeva dei problemi alla pila 9 Chiuse le indagini

(Di giovedì 22 aprile 2021) La procura di Genova ha chiuso leper il crollo del, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. In queste ore la Guardia di ...

La Provincia di Como

- La procura di Genova ha chiuso le indagini per il crollo delMorandi, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. In queste ore la Guardia ...Il nuovodi Genova illuminato con il tricolore: l'inaugurazione a tempo record - VIDEO / 3.TPI.it: Il primo video immediatamente successivo alla tragedia di Genova 4. Non è vero ...Si sono chiuse le indagini sul Ponte Morandi di Genova, il viadotto autostradale della A10 che crollò il 14 agosto del 2018 causando la morte di 43 persone. La Guardia di Finanza sta notificando oggi ...Fine indagini Morandi, il colonnello Bixio: Inchiesta senza precedenti. Nel mio cuore la mamma di Mirko vicino alle macerie ...