Elizabeth Olsen non voleva fare l'attrice per via sorelle: 'Ho capito cosa fosse il nepotismo a 10 anni" (Di giovedì 22 aprile 2021) L'enorme fama delle gemelle Olsen aveva convinto la loro sorella minore, Elizabeth Olsen, a lasciar perdere la recitazione per non vivere nel riflesso del loro successo. Elizabeth Olsen ha confessato di aver pensato di lasciar perdere la recitazione per via dell'enorme fama delle sorelle maggiori, le gemelle Ashley e Mary Kate Olsen. Le gemelle Olsen sono diventate famose a soli sei mesi interpretando il ruolo condiviso di Michelle Tanner nella serie Gli amici di papà, quindi Elizabeth è cresciuta sul set e all'ombra delle sue sorelle. In una nuova intervista con Glamour U.K., l'attrice ha confessato che in un primo tempo era riluttante a perseguire la strada della recitazione: "Avevo 10 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) L'enorme fama delle gemelleaveva convinto la loro sorella minore,, a lasciar perdere la recitazione per non vivere nel riflesso del loro successo.ha confessato di aver pensato di lasciar perdere la recitazione per via dell'enorme fama dellemaggiori, le gemelle Ashley e Mary Kate. Le gemellesono diventate famose a soli sei mesi interpretando il ruolo condiviso di Michelle Tanner nella serie Gli amici di papà, quindiè cresciuta sul set e all'ombra delle sue. In una nuova intervista con Glamour U.K., l'ha confessato che in un primo tempo era riluttante a perseguire la strada della recitazione: "Avevo 10 ...

