Daydreamer, anticipazioni 23 aprile: la strategia di Sanem

Sanem metterà a punto una particolare strategia per aiutare Can a recuperare la memoria. Le anticipazioni Daydreamer relative alla puntata in onda domani 23 aprile, rivelano che la giovane deciderà di accettare la proposta del signor Asim, il presidente della Woman Art Kozmetic e gli venderà la formula della sue creme, in modo tale da poter ricomprare gli uffici della Fikri Harika. La giovane, poi, dirà a Can che devono firmare insieme il contratto e gli spiegherà perché non aveva accettato prima. Lui, però, proprio non riuscirà a ricordare.

Daydreamer, spoiler 23 aprile: Can non ricorda nulla degli ultimi due anni

Le anticipazioni Daydreamer riguardanti la puntata in onda domani 23 aprile, rivelano che Can dopo un ...

