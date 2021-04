Covid | Palermo resta in zona rossa | la provincia torna arancione

(Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr. (Adnkronos) -inmentre la. La "relazione sanitaria dell'Asp diha evidenziato un parziale miglioramento dell'andamento della diffusione del contagio nellapalermitana, anche grazie alle misure contenitive adottate con la mia ordinanza di due settimane fa. Non si rende necessario, quindi, mantenere laper l'intera". Lo ha comunicato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con una nota nella quale si specifica che la proroga delle misure restrittive, "purtroppo, fino al 28 aprile, sarà valida esclusivamente per i Comuni" di:, ...

...anche in virtù della limitata circolazione delle persone per effetto dell'emergenza dovuta al...di Bologna e per il secondo presso l'istituto penale per minorenni 'Malaspina' diin quanto ...A stabilirlo è una nota ricevuta nelle scorse ore dai dirigenti generali delle ASP siciliane, dai referenti delle task force vaccini e dai commissari per l'emergenzadi Messina,e ...«L’odierna relazione sanitaria dell’Asp di Palermo ha evidenziato un parziale miglioramento dell’andamento della diffusione del contagio nella Provincia palermitana, anche grazie alle misure ...PALERMO- L’attenzione dei microbiologi del laboratorio del Policlinico di Palermo, già a livello di guardia, si è alzata nelle scorse ore, da quando cioè stanno esaminando un caso di variante Covid ch ...