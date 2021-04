Corsa qualificazione Champions: l’Atalanta si ferma con la Roma. Il video dei gol (Di giovedì 22 aprile 2021) Arriva un altro risultato importante per la Corsa alla qualificazione Champions League, ovvero il pareggio tra Roma e Atalanta. La sfida dello Stadio Olimpico finisce 1-1 grazie ai gol di Malinovsky al 26ì del primo tempo e quello di Cristante al 75? della ripresa. Il pari con l’Atalanta tiene la Roma ancora molto distante dalla zona Champions League (10 punti) ma fa perdere 2 punti importanti ai bergamaschi che ora hanno gli stessi punti della Juventus (65). Durante la partita l’Atalanta è rimasta in 10 a causa dell’espulsione, per doppia ammonizione di Gosens tassello importantissimo per la squadra di Gasperini. Ora il calciatore tedesco dovrà saltare la prossima sfida con il Bologna, squadra che cerca gli ultimi punti per la salvezza. Mentre nella ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 aprile 2021) Arriva un altro risultato importante per laallaLeague, ovvero il pareggio trae Atalanta. La sfida dello Stadio Olimpico finisce 1-1 grazie ai gol di Malinovsky al 26ì del primo tempo e quello di Cristante al 75? della ripresa. Il pari contiene laancora molto distante dalla zonaLeague (10 punti) ma fa perdere 2 punti importanti ai bergamaschi che ora hanno gli stessi punti della Juventus (65). Durante la partitaè rimasta in 10 a causa dell’espulsione, per doppia ammonizione di Gosens tassello importantissimo per la squadra di Gasperini. Ora il calciatore tedesco dovrà saltare la prossima sfida con il Bologna, squadra che cerca gli ultimi punti per la salvezza. Mentre nella ...

Advertising

IacopoRosi : ???? Difficoltà nel pt a trovare spazi, bravi a segnare il pareggio prima della fine del pt! Bel st con sofferenza… - IZBACK11 : @86_longo Sono un estimatore di Ibra,non riesco a gioire per un fenomeno che gioca nemmeno metà partite; Mi preoccu… - albertocol9 : @Mikkimo4 @Marco20257057 @CapitanoPaolo90 Certo, io non ho mai pensato allo scudetto ma una qualificazione in CL si… - TheRub14 : Non vedo l’ora finisca questa stagione. Non ne posso più di rodermi il fegato per quello che poteva essere, come av… - goaliardico : @matt_2994 Rosica perchè dal prossimo anno lo Shaktar sotto la sua guida non potrà più puntare all'EL nonostante in… -