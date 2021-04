Coronavirus, i dati del 22 aprile: i nuovi positivi a Monza e Brianza sono +259, in Lombardia sono 2.509 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 22 aprile 2021: sono +259 i nuovi positivi a Monza e Brianza, sono +2.509 in Lombardia con 52.170 tamponi effettuati e tasso di positività al 4,8%. Risalgono i positivi, calano i ricoveri. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 222021:+2.509 incon 52.170 tamponi effettuati e tasso dità al 4,8%. Risalgono i, calano i ricoveri.

