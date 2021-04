Coprifuoco alle 23 dal 1° giugno Governo | si lavora al compromesso

(Di giovedì 22 aprile 2021) Lo scontro all'interno delè ancora caldo. Caldissimo. Matteo Salvini conferma la linea dell'astensione decisa ieri in Consiglio dei ministri sul Decreto Covid e in particolare sulconfermatoore 22 e nega... Segui su affaritaliani.it

NicolaPorro : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio oltre che follia è dittatura del pensiero, del buonsenso e della ragionevolezza #ioil22nonlovoglio - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - VittorioSgarbi : Il Governo continua a provocare i cittadini. Il coprifuoco alle 22,00 è una limitazione della libertà personale dec… - Birnbaumchen : Beh si possono far chiudere comunque i locali alle 22 e togliere il coprifuoco... - blu_mirtillo : RT @GiancarloDeRisi: La sinistra becera e antimpresa la butta in politica: 'A Salvini l'anticipo delle riaperture, a noi coprifuoco alle 22… -

Sale l'asticella della tensione nel Governo,prese con l'ira dei Governatori. Le Regioni avevano chiesto di posticipare il23 e una deroga ai servizi di ristorazione, affinché fossero permessi sia al chiuso che all'esterno per le ore di pranzo e cena. Niente da fare, nessuna limatura dell'ultima ora al ...... c'è, ma è una nuova ammissione di impotenza e di incapacità di programmare e gestire il futuro: sarebbe stato sicuramente più comprensibile, al contrario, stabilire l'inizio del23 - ...Non si placano le polemiche sul nuovo Decreto anti-Covid. Governo, infatti, alle prese con l’ira dei Governatori. Le Regioni avevano chiesto di posticipare il coprifuoco alle 23 e una deroga ai ...Ecco perché il coprifuoco resta alle 22 e magari a qualche settimana da oggi questo potrà essere rivisto in senso meno restrittivo. Il coprifuoco alle 22 permette maggiori controlli del rispetto delle ...