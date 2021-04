Copernicus, il 2020 è stato l’anno più caldo di sempre in Europa (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Per l’Europa il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato, secondo il report “European State of the Climate 2020” di Copernicus (iniziativa sul clima dell’Agenzia Spaziale Europea e della Commissione europea), con l’autunno e l’inverno più caldi di qualsiasi anno precedente per cui Copernicus dispone di dati. Le temperature invernali sono state particolarmente notevoli, con 3,4 °C in più rispetto alla media 1981-2010, e 1,4 °C in più rispetto al secondo inverno più caldo mai registrato. Un impennata ancora più grande è stata raggiunta dalle temperature nella Siberia settentrionale 6 °C sopra la media per l’intero anno: questa è stata la più grande anomalia annuale della temperatura osservata nel corso del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Per l’ilpiùmai registrato, secondo il report “European State of the Climate” di(iniziativa sul clima dell’Agenzia Spaziale Europea e della Commissione europea), con l’autunno e l’inverno più caldi di qualsiasi anno precedente per cuidispone di dati. Le temperature invernali sono state particolarmente notevoli, con 3,4 °C in più rispetto alla media 1981-2010, e 1,4 °C in più rispetto al secondo inverno piùmai registrato. Un impennata ancora più grande è stata raggiunta dalle temperature nella Siberia settentrionale 6 °C sopra la media per l’intero anno: questa è stata la più grande anomalia annuale della temperatura osservata nel corso del ...

