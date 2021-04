Contrasto al gioco patologico, la legge è salva. Gallo (PD): “Respinto attacco di centrodestra” (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è soddisfazione nelle parole del capogruppo del Partito Democratico piemontese Raffaele Gallo per essere riusciti a difendere la legge contro il gioco patologico dalla proposte di modifica della Lega che nella seduta di oggi in consiglio regionale si è arresta e ha ritirato il testo. “Abbiamo Respinto il secondo attacco del centrodestra che voleva abrogare una legge che funziona, quella sul Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo, approvata nel 2016, una legge equilibrata che tutela salute e lavoro, una legge condivisa della quale avevamo discusso in tutte le sedi opportune e che contemperava entrambi gli aspetti” dichiara Gallo. “La maggioranza di ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è soddisfazione nelle parole del capogruppo del Partito Democratico piemontese Raffaeleper essere riusciti a difendere lacontro ildalla proposte di modifica della Lega che nella seduta di oggi in consiglio regionale si è arresta e ha ritirato il testo. “Abbiamoil secondodelche voleva abrogare unache funziona, quella sulalla diffusione deld’azzardo, approvata nel 2016, unaequilibrata che tutela salute e lavoro, unacondivisa della quale avevamo discusso in tutte le sedi opportune e che contemperava entrambi gli aspetti” dichiara. “La maggioranza di ...

Piemonte, la battaglia della Lega per rimuovere i limiti al gioco d'azzardo

Contrasto al gioco patologico, la legge è salva. Gallo (PD): "Respinto attacco di centrodestra" C'è soddisfazione nelle parole del capogruppo del Partito Democratico piemontese Raffaele Gallo per essere riusciti a difendere la legge contro il gioco patologico dalla proposte di modifica della Leg ...

