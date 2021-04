“Come farsi lasciare in 10 giorni”: stasera in TV la commedia romantica dalla coppia esplosiva (Di giovedì 22 aprile 2021) A volte il destino gioca brutti scherzi. Lo sanno bene i protagonisti delle commedie romantiche che, coincidenza vuole, finiscono sempre con l’innamorarsi dopo essersi fatti la guerra o ingannati a vicenda. Accade proprio questo in “Come farsi lasciare in 10 giorni“, film del 2003 che inaugurerà la serata televisiva. 116 minuti di pura leggerezza sorretti dalla comicità e dal fascino irresistibile di Kate Hudson e Matthew McConaughey. Pellicola diretta da Donald Petrie, il film venne accolto con grande entusiasmo dal pubblico in sala; contrario fu invece il parere della critica. “Come farsi lasciare in 10 giorni” gioca banalmente sugli stereotipi appartenenti al genere femminile e maschile mirando nel finale all’incontro tra questi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) A volte il destino gioca brutti scherzi. Lo sanno bene i protagonisti delle commedie romantiche che, coincidenza vuole, finiscono sempre con l’innamorarsi dopo essersi fatti la guerra o ingannati a vicenda. Accade proprio questo in “in 10“, film del 2003 che inaugurerà la serata televisiva. 116 minuti di pura leggerezza sorretticomicità e dal fascino irresistibile di Kate Hudson e Matthew McConaughey. Pellicola diretta da Donald Petrie, il film venne accolto con grande entusiasmo dal pubblico in sala; contrario fu invece il parere della critica. “in 10” gioca banalmente sugli stereotipi appartenenti al genere femminile e maschile mirando nel finale all’incontro tra questi ...

Advertising

Rino47884494 : RT @lollinaf1983: È andato a farsi bello? Non so come dato che è già bellissimo... comunque io mi sento un ritorno di #CASAPRELEMI prima di… - faicometipare : Wiki How come mettere lo smalto senza rischiare di farsi pestare per strada - be4_trix_ : RT @gioremo98: Questo per dire che Giulia è indubbiamente un personaggio fanciullesco e simpatico, ma non per questo non si è fatta (e cont… - BLUES4NIE : non è così scontato come ragionamento soprattutto quando una persona vuole farsi in 4 per i propri favs e sapere ch… - CtzMaurizio : RT @Purga89307134: Quello che tocca come minimo fallisce.. pensate a Roma che succederebbe.. altro che Alemanno.. x la corsa a sindaco si s… -

Ultime Notizie dalla rete : Come farsi Le intercettazioni choc : "Non mandateci più così tante persone" I talebani dell'accoglienza, come fanno almeno in parte ancora oggi, fornivano informazioni palesemente false per farsi incaricare dalla Guardia costiera italiana del soccorso dei migranti e ...

DIRETTA MILANO BAYERN/ Video streaming tv: Eurolega, le parole di Ettore Messina ... loro per contro hanno tirato bene ma spesso avevano un metro di vantaggio", come a sottolineare la scarsa attitudine difensiva dei suoi. Milano, secondo il suo allenatore, è stata brava a non farsi ...

La Vita in Diretta, Barbara Alberti si è vaccinata: “Come farsi una canna”. Imbarazzo in studio Il Fatto Quotidiano A Voghera si studia l’ibridazione tra Dad e didattica tradizionale Dal corso di teatro al laboratorio di fotografia fino ad arrivare ai progetti di informatica e robotica, presso il Liceo Galilei di Voghera la scuola si arricchisce di due anime: in presenza e non ...

Ponte Stretto: Salini, è cantierabile, siamo pronti a farlo "Siamo in grado di cominciare subito. Abbiamo i progetti pronti li abbiamo realizzati e ci sono pagine di approvazione. Ci sono 50 anni di studi ed approvazioni. E' un progetto che era stato cantierat ...

I talebani dell'accoglienza,fanno almeno in parte ancora oggi, fornivano informazioni palesemente false perincaricare dalla Guardia costiera italiana del soccorso dei migranti e ...... loro per contro hanno tirato bene ma spesso avevano un metro di vantaggio",a sottolineare la scarsa attitudine difensiva dei suoi. Milano, secondo il suo allenatore, è stata brava a non...Dal corso di teatro al laboratorio di fotografia fino ad arrivare ai progetti di informatica e robotica, presso il Liceo Galilei di Voghera la scuola si arricchisce di due anime: in presenza e non ..."Siamo in grado di cominciare subito. Abbiamo i progetti pronti li abbiamo realizzati e ci sono pagine di approvazione. Ci sono 50 anni di studi ed approvazioni. E' un progetto che era stato cantierat ...