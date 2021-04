Colantuono | «Atalanta? I Percassi sono avanti anni luce Su Cristante…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Stefanoè intervenuto su Sky Sport 24, parlando della sua exed elogiando il lavoro della famigliaLe parole di Stefanoin collegamento su Sky Sport, in particolare sulla sua ex formazione, ovvero l’, impegnata stasera contro la Roma: «Se i nerazzurri riusciranno a fare il colpaccio all’Olimpico posdavvero fare il salto in classifica». Non poteva mancare un riferimento al passato: «Con me dovevamo consolidarci, ma la professionalità e la lungimiranza già si vedevano. Ida questo punto di vista. Poi da quando è arrivato Gasperini il lavoro è stato straordinario. Difesa a 3 o 4? Per loro cambia poco, conta soprattutto la ...