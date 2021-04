CNR: “Poche settimane e saremo costretti a chiudere di nuovo” (Di giovedì 22 aprile 2021) In vista delle imminenti riaperture, a partire da lunedì prossimo, 26 aprile, il matematico del CNR, Giovanni Sebastiani, ha ammonito: “Poche settimane e saremo costretti a chiudere di nuovo” (ANSA)Altro che rischio ragionato come assicurato dal Premier Mario Draghi nell’annunciare l’imminente allentamento delle misure restrittive in funzione di contrasto al Covid. Di diversa opinione è Giovanni Sebastiani, matematico l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per il quale “i contagi torneranno a salire nel giro di tre-cinque settimane costringendoci a nuove chiusure. Perché la discesa dei contagi sta già rallentando e sette province italiane su dieci si avviano all’appiattimento della curva o sono già in quella ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) In vista delle imminenti riaperture, a partire da lunedì prossimo, 26 aprile, il matematico del CNR, Giovanni Sebastiani, ha ammonito: “di” (ANSA)Altro che rischio ragionato come assicurato dal Premier Mario Draghi nell’annunciare l’imminente allentamento delle misure restrittive in funzione di contrasto al Covid. Di diversa opinione è Giovanni Sebastiani, matematico l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per il quale “i contagi torneranno a salire nel giro di tre-cinquecostringendoci a nuove chiusure. Perché la discesa dei contagi sta già rallentando e sette province italiane su dieci si avviano all’appiattimento della curva o sono già in quella ...

