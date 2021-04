Chiuse le indagini sul Ponte Morandi, quel crollo dovuto a «incoscienza e immobilismo». In 69 verso il processo (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo più di due anni e mezzo, la procura di Genova ha chiuso le indagini per il crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Dalle prime ore di questa mattina, 22 aprile, la guardia di finanza sta notificando gli avvisi di garanzia agli indagati. La Procura parla di «immobilismo» e «incoscienza» nelle operazioni di manutenzione del Ponte. Nel corso dell’indagine, sono stati fatti due incidenti probatori – cioè due udienze in camera di consiglio: uno sullo stato di salute del viadotto e un secondo sulle cause del crollo. Quest’ultimo si è chiuso a fine febbraio. I pubblici ministeri hanno indagato 71 persone più le due società Aspi e Spea (la controllata che si occupava della ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo più di due anni e mezzo, la procura di Genova ha chiuso leper ildel, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Dalle prime ore di questa mattina, 22 aprile, la guardia di finanza sta notificando gli avvisi di garanzia agli indagati. La Procura parla di «» e «» nelle operazioni di manutenzione del. Nel corso dell’indagine, sono stati fatti due incidenti probatori – cioè due udienze in camera di consiglio: uno sullo stato di salute del viadotto e un secondo sulle cause del. Quest’ultimo si è chiuso a fine febbraio. I pubblici ministeri hanno indagato 71 persone più le due società Aspi e Spea (la controllata che si occupava della ...

