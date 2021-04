Caso Grillo | la Lega chiede le dimissioni del sottosegretario Macina

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 aprile 2021) – Le insinuazioni – si legge in un comunicato della– della sottosegretaria alla Giustizia Anna– in un’intervista al Corriere della Sera di oggi – sono gravissime, insultanti e indegne di un membro del governo. Laimmediate. Ipotizzare che il senatore Salvini abbia visto il video di Ciroattraverso l’avvocato Giulia Bongiorno è inaccettabile: l’imbarazzo del Movimento 5 Stelle per una vicenda così grave e che coinvolge la famiglia del loro fondatore non è un buon motivo per infangare il senatore Salvini e l’avvocato Bongiorno. Il leader della– conclude il comunicato – agirà contro ilin tutte le sedi civili e penali.