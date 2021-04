Campania, la zona gialla sempre più lontana: numeri da zona rossa e riaperture a rischio (Di giovedì 22 aprile 2021) La zona gialla in Campania è sempre più lontana. Lo dicono i numeri dell’ultimo bollettino di ieri: siamo ancora primi in Italia per numero di infetti attivi sul territorio. Si attende comunque la valutazione della cabina di regia fissata domani mattina a Roma, al ministero della Salute, per il consueto monitoraggio settimanale dei dati della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Lainpiù. Lo dicono idell’ultimo bollettino di ieri: siamo ancora primi in Italia per numero di infetti attivi sul territorio. Si attende comunque la valutazione della cabina di regia fissata domani mattina a Roma, al ministero della Salute, per il consueto monitoraggio settimanale dei dati della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

