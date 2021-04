Calcio | Christillin ' Io presidente Juve? Smentisco al 100%'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Christillin

Agenzia ANSA

Sulle eventuali sanzioni per le squadre che avevano aderito alla Superlega,ha aggiunto:"Non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del genere, ma non ...E' quanto ha detto a Rai Radio1, ospite del programma 'Un Giorno da Pecora', Evelina, manager e componente dell'esecutivo FIFA. . 22 aprile 2021Evelina Christillin ha smentito le voci che la vorrebbero alla presidenza della Juventus nel caso di un passo indietro dell'attuale numero uno del club, Andrea Agnelli, dopo le vicende legate al proge ...Escludere dalle coppe europee le squadre che avevano aderito alla Superlega? "No, non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del genere, ma non si può fare il proces ...