Boxe: Michael Magnesi, domani la difesa del Mondiale IBO dei superpiuma contro Khanyile Bulana (Di giovedì 22 aprile 2021) Sarà Zagarolo a ospitare, nella tarda serata di domani, la sfida che vale la difesa del titolo Mondiale IBO dei pesi superpiuma che oppone Michael "Lone Wolf" Magnesi, che è proprio della zona, essendo nativo di Cave e residente a Palestrina, e il sudafricano Khanyile "Man Dee" Bulana, campione continentale IBF. Dopo il successo dello scorso novembre contro lo svizzero-ruandese Patrick Kinigamazi, per Magnesi una nuova sfida nel percorso che, a livello teorico, dovrebbe portarlo verso nuove esperienze negli Stati Uniti. Ad affermarlo è stato Davide Buccioni, promoter della BBT Boxing Team, che nella conferenza stampa di presentazione ha affermato: "Una fight card esclusiva e di grande valore. Sono sicuro che ripagherà ..."

