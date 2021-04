Barcellona | Laporta | “la Superlega è una necessità” | ma scoppia il caso delle penali

Advertising

Perez ha parlato anche con Joan, presidente del, che ' è ancora nel progetto '. ' Abbiamo lavorato per anni a questo progetto - aggiunge il presidente del Real Madrid - Forse non ...Parola di Joan, appena tornato alla presidenza del. Il club catalano non aveva ancora preso posizione in modo pubblico sul tema e le dichiarazioni difanno capire la ...La Superlega perde pezzi, ma non si ferma: parola di Joan Laporta. Il presidente del Barcellona, uno dei dodici club fondatori "secessionisti" del nuovo torneo continentale, è ...La Superlega perde pezzi, ma non si ferma: parola di Joan Laporta. Il presidente del Barcellona, uno dei dodici club fondatori "secessionisti" del nuovo torneo continentale, è ...