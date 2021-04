Amici 20: Giulia Stabile Ballava Nella Scuola Di Veronica Peperini! (Di giovedì 22 aprile 2021) L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 aprile 2021) L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

matteosalvinimi : Buon sabato da Palermo, Amici. Con Giulia Bongiorno, pronto all’udienza in tribunale, accusato di “sequestro di per… - Radio105 : Queste, invece, alcune foto di Giulia da noi e sul palco per la nostra Festa de Lo Zoo ?? Grazie a tutti voi per la… - rachclifford31 : RT @commentotuttoh: Non credo sia un’unpopular opinion ma lo dico comunque : Giulia è sopravvalutata e vincerà Amici mentre Serena non se l… - kissmeunderthe7 : @com_sara7 Ah comunque bello, tu ne sai addirittura più di lui. Mamma mia come siete voi giuggiole, sareste capaci… - martaaaluca : RT @commentotuttoh: Non credo sia un’unpopular opinion ma lo dico comunque : Giulia è sopravvalutata e vincerà Amici mentre Serena non se l… -