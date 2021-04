A Roma pochi forni e cimiteri | mille salme in attesa | ecco i motivi dell’emergenza

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Sono circa 1000, in questi giorni, le salme ancora in attesa di una cremazione a Roma. Il sistema cimiteriale capitolino viaggia su numeri oltre i suoi attuali limiti ma il covid è solo un’aggravante. “La realtà è che le cause dell’emergenza sono strutturali: a fronte di una sempre maggior richiesta di cremazioni mancano i forni e il personale. E anche i cimieri, per quanti preferiscono ancora la tradizionale sepoltura, non hanno più spazio”. E’, dunque, una tempesta perfetta quella che sta determinando, in queste settimane, il picco della crisi cimiteriale che sta andando avanti da quasi un anno nella città di Roma. La fotografia della situazione è stata scattata dall’agenzia Dire incrociando i racconti e le valutazioni di alcune fonti sindacali con il punto di vista dell’Ama, la società partecipata del Comune di Roma che gestisce proprio i servizi cimiteriali nella Capitale d’Italia.