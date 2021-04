“Vergognosa” Ilary Blasi demolita dopo quello che è successo all’Isola Nessuno l’ha perdonata

(Di mercoledì 21 aprile 2021)dei Famosi 2021 i nominati della settimana sono Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile. Le tre naufraghe andranno al televoto giovedì 22 aprile durante la puntata in diretta in onda su Canale 5 con la conduzione die gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La madre di Giulia Salemi è stata la grande protagonista della puntata. È ormai al centro di numerose polemiche e ha litigato furiosamente con Valentina Persia e Gilles Rocca. Nonostante gli screzi Fariba Tehrani continua ad essere molto amata dal pubblico e infatti al televoto Fariba ha avuto la meglio contro Beatrice Marchetti, che è stata ‘eliminata’ dal reality show. Anche alla Marchetti, come gli altri neufraghi, è stata data la possibilità di restare su un’altra isola, Playa Imboscada, completamente da sola, come l’ultima ...

Advertising

Jenny21882435 : @MasterAb88 SPERIAMO CHE CANCELLANO STO SCHIFO.. Ilary blasi davvero vergognosa - drogatodelgf : @DMVIP_60 poul durante la nomination ha preso la foto di fariba e ha fatto la mossa tipo come si usa la carteguenic… - vincenzaminell1 : @GiuliaAsco @GiuliaSalemi93 Fate tutti schifo Ilary sei vergognosa che ne pensa Totti del tuo comportamento visto c… - ely___prelemi : Se questo schifoooooo succede davanti le telecamere non oso immaginare a telecamera spenta cosa succede ??????????… - Elisa87944625 : RT @walter37688434: Ilary Blasi SEI VERGOGNOSA, @tommaso_zorzi dice finalmente una cosa sensata, e difende Fariba, cosa che avrebbe dovuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergognosa Ilary

... ha detto durante la puntata andata in onda giovedì 15 aprile rivolgendosi aBlasi. Poi ha ...', 'Imitare è una cosa, e l'abbiamo visto con Pier, invece denigrare è un'altra. Valentina ...Il Divino Otelma infatti non sembra aver apprezzato il commento fatto daBlasi, considerando le sue parole come una banale aggressione. Ecco il comunicato pubblicato su Instagram : 'Ieri sera - ...Nel corso dell'ultima puntata dell' Isola dei Famosi in onda su Canale 5 ci sono stati un po' di problemi con Fariba, mamma di Giulia Salemi. La donna è stata al centro delle polemiche e degli attacch ...Fuga romantica ai Tropici, in un resort di lusso, per la showgirl argentina e il compagno mentre l'Italia è in piena emergenza pandemia ...