Usa, adolescente afroamericana uccisa dalla polizia in Ohio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuove tensioni negli Usa, adolescente afroamericana uccisa dalla polizia a colpi di pistola. Indagini in corso. Proprio nelle ore in cui il Presidente Joe Biden esulta per la condanna a Chauvin, ritenuto colpevole della morte di George Floyd, a Columbus, in Ohio, una adolescente afroamericana è stata uccisa dalla polizia. La ragazza, di appena sedici anni, è stata colpita a morte dagli agenti che erano intervenuti per una segnalazione di un tentativo di rapina da parte di una ragazza. Secondo i media statunitensi, a fianco alla giovane sarebbe stato ritrovato un coltello da cucina. Una delle ipotesi è quindi che gli agenti abbiano aperto il fuoco in una situazione considerata di pericolo. Sul caso è ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuove tensioni negli Usa,a colpi di pistola. Indagini in corso. Proprio nelle ore in cui il Presidente Joe Biden esulta per la condanna a Chauvin, ritenuto colpevole della morte di George Floyd, a Columbus, in, unaè stata. La ragazza, di appena sedici anni, è stata colpita a morte dagli agenti che erano intervenuti per una segnalazione di un tentativo di rapina da parte di una ragazza. Secondo i media statunitensi, a fianco alla giovane sarebbe stato ritrovato un coltello da cucina. Una delle ipotesi è quindi che gli agenti abbiano aperto il fuoco in una situazione considerata di pericolo. Sul caso è ...

