Una donna promettente | Alison Brie loda Carey Mulligan | Le critiche al suo aspetto fisico sono inappropriate

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 21 aprile 2021)è intervenuta sulle polemiche suscitate da una recensione di Unandoper aver risposto alleal suoaveva reagito a una recensione di Una, di cui è stato annunciato oggi il debutto nelle sale italiane previsto per il 29 aprile, in cui veniva descritta come troppo poco attraente per il ruolo della protagonista eha orato la collega per aver risposto a un commento così inappropriato. Al centro della polemica c'è la recensione pubblicata da Variety in cui si sosteneva che il ...