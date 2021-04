Un pieno di salute e di energia fra le Dolomiti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Calendario e dettagli su www.mezzanoromantica.it e sulla pagina FB di Mezzano Romantica. Tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza alla disposizioni volte al contenimento del Covid in vigore ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Calendario e dettagli su www.mezzanoromantica.it e sulla pagina FB di Mezzano Romantica. Tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza alla disposizioni volte al contenimento del Covid in vigore ...

Advertising

thepalecountess : @_UnaLola Figa Vale ma l'ottica è a tutti gli effetti motivo di salute, io l'anno scorso in pieno lockdown sono and… - LaliMarquez97 : @dansedanslanuit Senti, nel mio paese d'origine è pieno zeppo di persone che fanno figli in tarda (anche tardissima… - Rewritersmag : Nel pieno della #pandemia, il Consiglio Europeo per la Ricerca Neurologica chiede un piano per rafforzare la ricerc… - PietroOlma : @borghi_claudio Non lo so, onorevole. Non lo so. Però è un disastro e non vedo la fine a breve. Vedo solo un govern… - S1973As : @lofioramonti Meglio così. Pensi che giramento di palle se dovessimo estinguerci nel pieno di un boom economico ed in piena salute. -