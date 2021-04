Uccisa in casa a Foggia per 200 euro, confessa 29enne: incastrato dall’impronta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Uccisa in casa a Foggia per 200 euro, confessa 29enne. Si tratta di un ragazzo di 29 anni residente nella stessa cittadina della vittima. Il movente del delitto sarebbe da ricercare in un tentativo di rapina messo in atto dal giovane nell’appartamento della pensionata novantenne. Il 29enne avrebbe spintonato l’anziana facendola cadere violentemente. Ha confessato l’assassino dell’anziana donna trovata morta in casa sua sabato scorso a San Marco La Catola, in provincia di Foggia. Si tratta di un ragazzo di 29 anni residente nella stessa cittadina della vittima. Il movente del delitto sarebbe da ricercare in un tentativo di rapina messo in atto dal giovane nell’appartamento della pensionata novantenne Filomena D’Antino. ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021)inper 200. Si tratta di un ragazzo di 29 anni residente nella stessa cittadina della vittima. Il movente del delitto sarebbe da ricercare in un tentativo di rapina messo in atto dal giovane nell’appartamento della pensionata novantenne. Ilavrebbe spintonato l’anziana facendola cadere violentemente. Hato l’assassino dell’anziana donna trovata morta insua sabato scorso a San Marco La Catola, in provincia di. Si tratta di un ragazzo di 29 anni residente nella stessa cittadina della vittima. Il movente del delitto sarebbe da ricercare in un tentativo di rapina messo in atto dal giovane nell’appartamento della pensionata novantenne Filomena D’Antino. ...

Advertising

kissyloue : una ragazzina di 15/16 anni è stata uccisa con 4 colpi di pistola al petto da un poliziotto dopo aver chiamato per… - immediatonet : L’anziana trovata morta in casa sarebbe stata uccisa, i sospetti dei carabinieri su un giovane di San Marco la Cato… - infoitinterno : Imperia, donna uccisa in casa dal marito: indagano i carabinieri - MarioRo22315926 : RT @TgrRai: ?? Donna uccisa a martellate dal marito nel Vicentino, un'altra assassinata in casa ad Aosta, una novantenne trovata morta nel F… - TgrRai : ?? Donna uccisa a martellate dal marito nel Vicentino, un'altra assassinata in casa ad Aosta, una novantenne trovata… -