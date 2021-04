Superlega sospesa | dopo la fuga dei club | la decisione di chi resta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Negli ultimi tre giorni ha tenuto banco ladi 12inglesi, italiani e spagnoli, di fondare una nuova lega, detta la Super Lega. Un’idea che ha provocato un vero terremoto a livello calcistico ma non solo. Ladei, di giocare una competizione a se stante, tra grandi, tra migliori per titoli e storia, non ha convinto soprattutto i tifosi, che, in particolare nel Regno Unito hanno fatto sentire la loro voce. Non è un caso quindi che le prime squadre a tirarsi indietro siano state le inglesi, che hanno deciso di abbandonare il progetto ancora prima che decollasse. A esporsi in prima persona tra l’altro, sulla questione, anche il principe William, da tifoso certo, masempre un membro della famiglia reale inglese. E il fatto che abbia manifestato il suo disappunto di certo, ...