Superlega, Gravina: "Quanto successo dimostra che calcio è questione di cuore" (Di mercoledì 21 aprile 2021) "L'auspicio è che quel limite minimo del 25% di spettatori possa essere aumentato con il procedere della campagna vaccinale e, speriamo, una decrescita della pandemia". Sono parole piene di speranza quelle di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto alla presentazione dell'Euro 2020 Trophy Tour. "Tutti auspichiamo che l'Italia possa vincere ma il fatto che l'evento ci sarà è già una grande vittoria" ha aggiunto il numero uno del calcio italiano. "Nelle ultime ore il mondo dello sport ha dimostrato di avere grandi valori nel reagire ad alcuni attacchi estemporanei ed esterni, soprattutto come sentimenti. Questa competizione europea può rappresentare un nuovo punto di partenza" ha aggiunto Gravina. "Quello che stiamo vivendo nelle ultime ore ci ha fatto capire come sia importante mettere insieme tutte ...

