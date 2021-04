Superlega, Ceferin ai club inglesi: 'Bravi ad ammettere di aver sbagliato' (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Ho detto ieri che è ammirevole ammettere un errore e questi club hanno commesso un grande errore. La cosa più importante adesso è ricostruire l'unità che c'era prima e andare avanti insieme" . Così, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Ho detto ieri che è ammirevoleun errore e questihanno commesso un grande errore. La cosa più importante adesso è ricostruire l'unità che c'era prima e andare avanti insieme" . Così, ...

Advertising

capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - GoalItalia : 'Agnelli mi diceva che era una bugia, poi ha spento il telefono' ?? La delusione di Ceferin per la nascita della Su… - rscalt76 : RT @Ilconservator: Complimenti vivissimi a Ceferin per aver consegnato il calcio completamente nelle mani dei sauditi per non parlare di qu… - AlessandroGavir : @magarimai @Claudio_direnzo @auropalomba Buttiamo a mare ceferin. È molto semplice. Ma la superlega non era la risposta -