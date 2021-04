Super Lega, il comunicato dei giocatori dell’Atletico: “Contenti che la società abbia abbandonato il progetto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) I giocatori dell’Ateltico Madrid hanno emanato un comunicato contro la Super Lega, ammettendo di essere felici che la società ne sia uscita presto. Questo quanto si legge: ““Da tutta la rosa dell’Atletico Madrid, vogliamo comunicarvi la nostra soddisfazione per la decisione del nostro club di abbandonare il progetto della SuperLega. Continueremo a lottare per aiutare l’Atletico a crescere, attraverso i valori di impegno e merito sportivo che ci caratterizzano da sempre, affinché tutti voi continuiate a vedervi riflessi in quei segni d’identità. Continuiamo a lavorare duro, concentrati sulla partita di domani. Aùpa Atleti”. Foto: Twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Idell’Ateltico Madrid hanno emanato uncontro la, ammettendo di essere felici che lane sia uscita presto. Questo quanto si legge: ““Da tutta la rosaMadrid, vogliamo comunicarvi la nostra soddisfazione per la decisione del nostro club di abbandonare ildella. Continueremo a lottare per aiutare l’Atletico a crescere, attraverso i valori di impegno e merito sportivo che ci caratterizzano da sempre, affinché tutti voi continuiate a vedervi riflessi in quei segni d’identità. Continuiamo a lavorare duro, concentrati sulla partita di domani. Aùpa Atleti”. Foto: Twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

