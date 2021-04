Super Lega, anche Milan e Juventus dicono addio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il comunicato emesso dall’Inter, anche Juventus e Milan si tirano fuori dalla Super Lega: “Convinti del progetto, ma non è più attuabile” Neanche il tempo di iniziare e già il progetto Super Lega si è sgretolato, abbattuta dalla protesta dei tifosi e dalle pressioni del Governo Inglese sulle squadre della Premier League. L’abbandono delle sei d’Inghilterra ha causato un effetto domino sulla possibilità di attuazione del nuovo torneo. Dopo l’Inter, anche la Juventus e il Milan hanno emesso il comunicato di ritiro. Il comunicato della Juventus “Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il comunicato emesso dall’Inter,si tirano fuori dalla: “Convinti del progetto, ma non è più attuabile” Neil tempo di iniziare e già il progettosi è sgretolato, abbattuta dalla protesta dei tifosi e dalle pressioni del Governo Inglese sulle squadre della Premier League. L’abbandono delle sei d’Inghilterra ha causato un effetto domino sulla possibilità di attuazione del nuovo torneo. Dopo l’Inter,lae ilhanno emesso il comunicato di ritiro. Il comunicato della“Con riferimento al comunicato stampa diramato daFootball Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo ...

