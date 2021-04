‘Summer school’ all’Unisannio | l’estate per scoprire le vocazioni universitarie

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono aperte le iscrizioni per la prima edizione della Summer School UNISANNIO, per vivere un’esperienza di formazione a contatto con i docenti dell’Università degli Studi del Sannio e perle proprie. Gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori potranno approfondire le loro passioni attraverso un’ampia proposta di corsi su temi di economia, finanza, diritto, sulle grandi opere dell’ingegneria civile dal progetto alla costruzione, sulle sfide dell’elettronica: tecnologie smart a servizio dell’uomo, sulla biosicurezza: virus e vaccini; sulla sostenibilità ambientale, sulla matematica che incontra altre discipline. Non sarà solo teoria, sarà infatti dedicato molto spazio alle attività laboratoriali e sul campo per avvicinarsi alle materie di studio e ai successivi ...