Singola dose | vettore virale | efficacia al 66% Così funziona il vaccino Johnson&Johnson

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L'è al 66%, per aumentarla non è ancora escluso il ricorso al richiamo. Ma ilprotegge all'85% da ricoveri e malattia grave. Le varianti, soprattutto la sudafricana, rischiano di ridurne la protezione. Il prezzo è più alto di AstraZeneca, ma non come le...