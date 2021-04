Sandro Campagna: “Il modello Superlega è il futuro ma si tutelino i campionati nazionali. Italia di pallanuoto a Tokyo per una medaglia” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sandro Campagna allena la nazionale Italiana maschile di pallanuoto dal 2008. Da allenatore ha vinto un argento e un bronzo olimpici e due mondiali. Da giocatore praticamente tutto, compreso l’oro olimpico a Barcellona nel 1992. Oltre a essere il massimo rappresentante di uno sport che ha regalato all’Italia molte medaglie, ma che rimane economicamente povero, è anche un appassionato di calcio e grande tifoso della Juventus. Si racconta che fosse una delle pochissime presenze esterne ammesse agli allenamenti da Antonio Conte quando era bianconero. In questa doppia veste, Ilfattoquotidiano.it gli ha chiesto un’opinione sul progetto di Superlega, naufragato nella versione proposta in questi giorni ma che difficilmente verrà del tutto accantonato. E’ rimasto sorpreso da questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)allena la nazionalena maschile didal 2008. Da allenatore ha vinto un argento e un bronzo olimpici e due mondiali. Da giocatore praticamente tutto, compreso l’oro olimpico a Barcellona nel 1992. Oltre a essere il massimo rappresentante di uno sport che ha regalato all’molte medaglie, ma che rimane economicamente povero, è anche un appassionato di calcio e grande tifoso della Juventus. Si racconta che fosse una delle pochissime presenze esterne ammesse agli allenamenti da Antonio Conte quando era bianconero. In questa doppia veste, Ilfattoquotidiano.it gli ha chiesto un’opinione sul progetto di, naufragato nella versione proposta in questi giorni ma che difficilmente verrà del tutto accantonato. E’ rimasto sorpreso da questa ...

