Robert De Niro, rivelazione shock dell’attore: a 77 anni, costretto a lavorare per pagare diamanti a ex moglie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Robert De Niro ha dichiarato di essere sull’orlo della bancarotta. L’attore hollywoodiano dice di dover lavorare 6 giorni alla settimana per 12 ore al giorno per mantenere i gioielli dell’ex moglie. De Niro fa riferimento a Grace Hightower, donna sposata la prima volta nel 1997. Il divorzio nel 1998 e poi ulteriore matrimonio nel 2004, che è finito con un secondo divorzio. De Niro ha 6 figli, avuti dalla Hightower e da Diahnne Abbott. Il problema nasce dal fatto che, prima del secondo matrimonio, la Hightower avrebbe fatto firmare all’attore un contratto prematrimoniale sfavorevole. A questo si aggiungono i 6,4 milioni di dollari che Robert De Niro dovrebbe al Fisco. In mezzo alla faida del secondo divorzio, ci sarebbero anche un elicottero e ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021)Deha dichiarato di essere sull’orlo della bancarotta. L’attore hollywoodiano dice di dover6 giorni alla settimana per 12 ore al giorno per mantenere i gioielli dell’ex. Defa riferimento a Grace Hightower, donna sposata la prima volta nel 1997. Il divorzio nel 1998 e poi ulteriore matrimonio nel 2004, che è finito con un secondo divorzio. Deha 6 figli, avuti dalla Hightower e da Diahnne Abbott. Il problema nasce dal fatto che, prima del secondo matrimonio, la Hightower avrebbe fatto firmare all’attore un contratto prematrimoniale sfavorevole. A questo si aggiungono i 6,4 milioni di dollari cheDedovrebbe al Fisco. In mezzo alla faida del secondo divorzio, ci sarebbero anche un elicottero e ...

Advertising

POPCORNTVit : 'Killer Elite', qualche curiosità sul film con Jason Statham e Robert De Niro - ETuitta : @SindyconlaS @DrogaNostra @VolpeReal Dal Molise sono partiti gli spermatozoi che hanno generato Don Delillo e Rober… - notadeculoare : 'L'Italia è cambiata. Ma Roma è Roma.” (Robert De Niro) BUON COMPLEANNO, ROMA! 21 aprile 753 a.C. : Il compleanno… - paola62460410 : @Manuela33332115 @DLocascio68 @059362241A @catartico52 @SusyMely1 Lui ñn si è fermato perché ñn sapeva chi fosse St… - spillthetea90 : @Grandef22219665 @martyylinka Ma capisci che non sussiste? Pierpaolo non è Robert de Niro. Non puoi recitare per me… -