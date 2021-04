(Di mercoledì 21 aprile 2021) di Matteo Renzi. Ho fatto questa intervista a “la Repubblica”. Dire che Conte non riuscirà a prendere la leadership dei Cinque Stelle o che gli accordi con il PD non sono facili non...

Advertising

freeskipperIT : Quanta ipocrisia nella doppia morale di Beppe Grillo. - giulio_assisi : @AleAntinelli Quanta ipocrisia soprattutto i calciatori e tifosi inglesi - Pino71Pino : RT @Nico01042014: Quanta ipocrisia e quanta cattiveria sul figlio di Beppe Grillo. Stranamente per i media servi e i cialtroni della politi… - NoireButterfly_ : @TuttoMercatoWeb Quanta ipocrisia. Cmq vi silenzio, siete intollerabili ormai. Ciaone. - TheWalr02066802 : @ZZiliani Quanta ipocrisia. #DeZerbi guida una squadra costruita sul nulla storico, senza tifosi, con uno stadio co… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanta ipocrisia

Milan News

in tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo sport solo un business e oggi insorgono in nome dei tifosi; lo fanno semplicemente perchè vedono rompersi quel giocattolo ...nella doppia morale di chi crea un clima d'odio e poi se ne lamenta". In particolare, Renzi evidenzia "il contestuale silenzio di Conte e Di Maio". Silenzio su cui si sofferma anche ...Una pezza di Lundini, la prima puntata della seconda edizione conferma il programma comico di Rai1 come un capolavoro di metatelevisione.Una pezza di Lundini, la prima puntata della seconda edizione conferma il programma comico di Rai1 come un capolavoro di metatelevisione.