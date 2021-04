Pomeriggio 5, Barbara D’Urso stoppa la diretta: “C’è stato un boato” (Di giovedì 22 aprile 2021) Attimi di spavento negli studi di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ferma la diretta e va in pubblicità: ecco cosa è accaduto Nella puntata del 21 aprile 2021 di Pomeriggio 5, è accaduto qualcosa che ha provocato un momento di spavento negli studi Mediaset. Mentre si discuteva di cronaca rosa e delle ultime vicende sulla famiglia reale, si è udito un forte rumore, tanto da spingere Barbara D’Urso a fermare la diretta e a mandare in onda la pubblicità. “Ho sentito un grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore” ha detto la padrona di casa agli autori. Una volta tornati in onda, Barbara ha spiegato cosa è davvero accaduto: “Mi hanno detto gli autori che ci sono stati due tuoni. Ma il ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 22 aprile 2021) Attimi di spavento negli studi di5,ferma lae va in pubblicità: ecco cosa è accaduto Nella puntata del 21 aprile 2021 di5, è accaduto qualcosa che ha provocato un momento di spavento negli studi Mediaset. Mentre si discuteva di cronaca rosa e delle ultime vicende sulla famiglia reale, si è udito un forte rumore, tanto da spingerea fermare lae a mandare in onda la pubblicità. “Ho sentito un grande, cosa è? Andiamo in pubblicità per favore” ha detto la padrona di casa agli autori. Una volta tornati in onda,ha spiegato cosa è davvero accaduto: “Mi hanno detto gli autori che ci sono stati due tuoni. Ma il ...

Advertising

PaolaCalabretto : Monopoli, Barbara D’Urso in diretta con “Pomeriggio Cinque” - MonopoliTimes : Monopoli, Barbara D’Urso in diretta con “Pomeriggio Cinque” - ChiaroLeo : NEL 2008, X COLLUSIONE,???????????? MEDIASET MISE UN INTERO QUARTIERE CONTRO DI ME, X ANTICRISTO, ORA SI FA PACIERA, X… - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara d'Urso interrotta dall'ospite: 'Non mi importa chi sei, mi hai stufato' - infoitcultura : Paura a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso interrompe la diretta: «C'è stato un boato. Non so cosa sia successo». Poi va… -