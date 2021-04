Pattinaggio artistico a rotelle, comincia lo spettacolo! Questo weekend il Trofeo Barbieri 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Entra sempre più nel vivo la stagione di Pattinaggio artistico a rotelle. Archiviate le tre tappe di qualificazione del circuito Nazionale Inline, evento che ha aperto ufficialmente le danze dell’annata sportiva dopo il lungo periodo di stop, andrà in scena Questo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 aprile, dal PalaPederzini di Calderara Di Reno (Bologna) il Memorial Fabio Barbieri 2021, storica e prestigiosa competizione dedicata alla specialità delle coppie d’artistico. L’evento sarà valido anche come Campionato Interregionale; a causa della situazione pandemica al contrario degli altri anni saranno della partita esclusivamente i pattinatori delle categorie selettive che, ed è questa la grande novità, per l’occasione eseguiranno entrambi i segmenti di gara e non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Entra sempre più nel vivo la stagione di. Archiviate le tre tappe di qualificazione del circuito Nazionale Inline, evento che ha aperto ufficialmente le danze dell’annata sportiva dopo il lungo periodo di stop, andrà in scenafine settimana, sabato 24 e domenica 25 aprile, dal PalaPederzini di Calderara Di Reno (Bologna) il Memorial Fabio, storica e prestigiosa competizione dedicata alla specialità delle coppie d’. L’evento sarà valido anche come Campionato Interregionale; a causa della situazione pandemica al contrario degli altri anni saranno della partita esclusivamente i pattinatori delle categorie selettive che, ed è questa la grande novità, per l’occasione eseguiranno entrambi i segmenti di gara e non ...

Advertising

CuccioliniF : @COUCH3RRY Pattinaggio artistico - Teleblogmag : Il mondo del pattinaggio su ghiaccio e quello della musica si incrociano. #martaeva #raigulp Iscriviti gratuitamen… - Luckyluciano971 : RT @armcopp: Florentino #Perez: “#Roma e #Napoli faranno parte della #Superlega. Se non ora, l’anno prossimo”. Sono già pronto a darmi al… - LuigiLiccardo6 : RT @armcopp: Florentino #Perez: “#Roma e #Napoli faranno parte della #Superlega. Se non ora, l’anno prossimo”. Sono già pronto a darmi al… - armcopp : Florentino #Perez: “#Roma e #Napoli faranno parte della #Superlega. Se non ora, l’anno prossimo”. Sono già pronto… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Roller Riccione protagonista del Campionato Regionale Emilia Romagna di Freestyle Nello scorso fine settimana si è svolto a Riccione il Campionato Regionale Emilia Romagna di Freestyle, organizzato dal Roller Riccione, sezione della Asd Pattinaggio Artistico Riccione affiliata alla Polisportiva Comunale Riccione. Il Roller Riccione, ormai un vero e proprio punto di riferimento per le attività sui roller, ha organizzato la ...

Roller Riccione protagonista al Campionato Regionale Emilia Romagna di Freestyle Nello scorso fine settimana si è svolto a Riccione il Campionato Regionale Emilia Romagna di Freestyle, organizzato dal Roller Riccione, sezione della Asd Pattinaggio Artistico Riccione affiliata alla Polisportiva Comunale Riccione. Il Roller Riccione, ormai un vero e proprio punto di riferimento per le attività sui roller, ha organizzato la ...

Pattinaggio artistico, Vanessa James-Eric Radford: è nata una nuova coppia. Obiettivo Pechino 2022 OA Sport Pattinaggio artistico a rotelle, comincia lo spettacolo! Questo weekend il Trofeo Barbieri 2021 Entra sempre più nel vivo la stagione di pattinaggio artistico a rotelle. Archiviate le tre tappe di qualificazione del circuito Nazionale Inline, evento che ha aperto ufficialmente le danze dell'anna ...

Pattinaggio artistico, Vanessa James-Eric Radford: è nata una nuova coppia. Obiettivo Pechino 2022 Comincia con il botto l'off season di pattinaggio artistico. È infatti ufficialmente nata una nuova coppia d'eccezione, composta dal canadese Eric Radford (bronzo a PyeongChang 2018 con Meagan Duhamel ...

Nello scorso fine settimana si è svolto a Riccione il Campionato Regionale Emilia Romagna di Freestyle, organizzato dal Roller Riccione, sezione della AsdRiccione affiliata alla Polisportiva Comunale Riccione. Il Roller Riccione, ormai un vero e proprio punto di riferimento per le attività sui roller, ha organizzato la ...Nello scorso fine settimana si è svolto a Riccione il Campionato Regionale Emilia Romagna di Freestyle, organizzato dal Roller Riccione, sezione della AsdRiccione affiliata alla Polisportiva Comunale Riccione. Il Roller Riccione, ormai un vero e proprio punto di riferimento per le attività sui roller, ha organizzato la ...Entra sempre più nel vivo la stagione di pattinaggio artistico a rotelle. Archiviate le tre tappe di qualificazione del circuito Nazionale Inline, evento che ha aperto ufficialmente le danze dell'anna ...Comincia con il botto l'off season di pattinaggio artistico. È infatti ufficialmente nata una nuova coppia d'eccezione, composta dal canadese Eric Radford (bronzo a PyeongChang 2018 con Meagan Duhamel ...