OnePlus Watch riceve il suo primo aggiornamento: ecco le novità (Di mercoledì 21 aprile 2021) OnePlus Watch ha ricevuto il primo aggiornamento che va a risolvere problemi con il tracciamento GPS e delle attività fisiche e una miglioria alla visualizzazione delle notifiche L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha ricevuto ilche va a risolvere problemi con il tracciamento GPS e delle attività fisiche e una miglioria alla visualizzazione delle notifiche L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : OnePlus Watch riceve il suo primo aggiornamento: ecco le novità - ttoday_it : ?? NEWS - #OnePlus Watch si aggiorna preannunciando novità succulente Leggi ?: - HDblog : OnePlus Watch riceve il primo update e in arrivo ci sono lingua italiana e AOD - AndroidPK2 : #139 Realme Q3 Geekbench, OneplusPakistan, iPhone 13, Vivo V21 5G, Samsu... - alwareith : OnePlus 9 Pro vs Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max | Camera Test -