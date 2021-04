Non scaricate la (falsa) versione rosa di WhatsApp (Di mercoledì 21 aprile 2021) Foto: Rajshekhar Rajaharia – Twitter @rajahariaIn questi giorni dilaga tra le chat una versione insolita e colorata di WhatsApp piuttosto pericolosa. È l’esperto di sicurezza informatica Rajshekhar Rajaharia ad annunciare con un tweet l’attività di un virus che si presenta come la versione rosa di WhatsApp e si sta diffondendo tra i dispositivi Android. https://twitter.com/rajaharia/status/1383476641293168640 Sappiamo bene che l’app di messaggistica del gruppo Facebook non offre numerose opzioni per personalizzare il tema e, a tal proposito, WhatsApp Pink – è questo il suo nome – farebbe leva su questa esigenza invitando le vittime con un messaggio WhatsApp a visitare una pagina web da cui scaricare una versione alternativa che permetterebbe di ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) Foto: Rajshekhar Rajaharia – Twitter @rajahariaIn questi giorni dilaga tra le chat unainsolita e colorata dipiuttosto pericolosa. È l’esperto di sicurezza informatica Rajshekhar Rajaharia ad annunciare con un tweet l’attività di un virus che si presenta come ladie si sta diffondendo tra i dispositivi Android. https://twitter.com/rajaharia/status/1383476641293168640 Sappiamo bene che l’app di messaggistica del gruppo Facebook non offre numerose opzioni per personalizzare il tema e, a tal proposito,Pink – è questo il suo nome – farebbe leva su questa esigenza invitando le vittime con un messaggioa visitare una pagina web da cui scaricare unaalternativa che permetterebbe di ...

